Мое первое приятное воспоминание — финал Лиги чемпионов в год «Десимы» (завоевания десятого трофея в турнире — Спортс«), когда он забил гол на последней минуте добавленного времени. Мне было девять лет», — сказал новичок «Реала».
Дин Хейсен: «Рамос — лучший и самый совершенный центральный защитник в истории. Его гол в финале ЛЧ в добавленное время — мое первое приятное воспоминание»
"Рамос прислал мне сообщение в день, когда объявили о моем переходе. Он мой главный кумир, лучший центральный защитник в истории. Меня восхищает в нем все, он самый совершенный центральный защитник.