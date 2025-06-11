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Дин Хейсен: «Рамос — лучший и самый совершенный центральный защитник в истории. Его гол в финале ЛЧ в добавленное время — мое первое приятное воспоминание»

"Рамос прислал мне сообщение в день, когда объявили о моем переходе. Он мой главный кумир, лучший центральный защитник в истории. Меня восхищает в нем все, он самый совершенный центральный защитник.

Источник: Спортс"

Мое первое приятное воспоминание — финал Лиги чемпионов в год «Десимы» (завоевания десятого трофея в турнире — Спортс«), когда он забил гол на последней минуте добавленного времени. Мне было девять лет», — сказал новичок «Реала».