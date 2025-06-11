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Тухель про 1:3 с Сенегалом: «Разочаровывающий результат, конечно. Англия играла недостаточно активно большую часть времени, но не уверен, что мы не заслуживали большего»

"Да, это, конечно, разочаровывающий результат. Не уверен, что мы не заслуживали немного большего. Было ощущение, что мы заторможенные, недостаточно активные на протяжении значительной части времени. Мы достаточно хорошо оборонялись на протяжении долгого времени в первом тайме, а наш лучший отрезок был при счете 1:2.

Источник: Спортс"

"Да, это, конечно, разочаровывающий результат. Не уверен, что мы не заслуживали немного большего. Было ощущение, что мы заторможенные, недостаточно активные на протяжении значительной части времени. Мы достаточно хорошо оборонялись на протяжении долгого времени в первом тайме, а наш лучший отрезок был при счете 1:2. Мы пропустили два очень простых гола, надо защищаться лучше.

Но мы хорошо отреагировали, вдруг начали играть активнее, раскованнее, агрессивнее, более подвижно. У нас были отличные возможности сравнять счет", — заявил главный тренер сборной Англии.