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Гладышев о тратах: «70 процентов зарплаты отдаю родителям, остальное — на вещи и путешествия»

Накануне игрок сборной России забил 4 гола в товарищеском матче с Беларусью (4:1).

Источник: Спортс"

— Чем занимаются твои родители?

— Папа тренирует детей в Димитровграде (город в Ульяновской области — Спортс"). Мама там же работает — в администрации школы.

— Тебя строго воспитывали?

— Не сказал бы. Всего хватало. Спасибо родителям — что бы ни просил, старались достать.

— Например, комп, плейстейшен?

— Не, никогда компьютерами не увлекался. Я про бутсы. Или мячи, которые мы постоянно во дворах теряли.

— Учишься сейчас?

— Учусь на тренера. Когда-нибудь в будущем хотел бы попробовать.

Университет Синергии — занимаюсь дистанционно. Очень сильно помогают, понимают, что много времени уходит на футбол.

— На что потратил первые большие деньги?

— На квартиру родителям в Москве.

— Куда сейчас тратишь в основном?

— 70 процентов отдаю родителям. Остальное — на вещи и путешествия.

— Самая запоминающаяся поездка?

— Милан — стадион «Сан-Сиро». Очень громко болеют.

Еще был в Сан-Себастьяне, когда к Арсену [Захаряну] ездил. Маленький, уютный город, где все друг друга знают. Прикольная атмосфера. Плюс тоже на футбол там сходил.

— А где хотел бы еще побывать?

— Места мечты нет, но, возможно — в Лондоне. Сходить на матч АПЛ, посмотреть на скорости, атмосферу, — сказал Гладышев в интервью Спортс«».

Гладышев — большое интервью нашей восходящей звезды.