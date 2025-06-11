Гладышев о тратах: «70 процентов зарплаты отдаю родителям, остальное — на вещи и путешествия»

— Чем занимаются твои родители?
— Папа тренирует детей в Димитровграде (город в Ульяновской области — Спортс"). Мама там же работает — в администрации школы.
— Тебя строго воспитывали?
— Не сказал бы. Всего хватало. Спасибо родителям — что бы ни просил, старались достать.
— Например, комп, плейстейшен?
— Не, никогда компьютерами не увлекался. Я про бутсы. Или мячи, которые мы постоянно во дворах теряли.
— Учишься сейчас?
— Учусь на тренера. Когда-нибудь в будущем хотел бы попробовать.
Университет Синергии — занимаюсь дистанционно. Очень сильно помогают, понимают, что много времени уходит на футбол.
— На что потратил первые большие деньги?
— На квартиру родителям в Москве.
— Куда сейчас тратишь в основном?
— 70 процентов отдаю родителям. Остальное — на вещи и путешествия.
— Самая запоминающаяся поездка?
— Милан — стадион «Сан-Сиро». Очень громко болеют.
Еще был в Сан-Себастьяне, когда к Арсену [Захаряну] ездил. Маленький, уютный город, где все друг друга знают. Прикольная атмосфера. Плюс тоже на футбол там сходил.
— А где хотел бы еще побывать?
— Места мечты нет, но, возможно — в Лондоне. Сходить на матч АПЛ, посмотреть на скорости, атмосферу, — сказал Гладышев в интервью Спортс«».
Гладышев — большое интервью нашей восходящей звезды.