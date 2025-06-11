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Винисиус забил 2-й гол в отборе ЧМ-2026 — в 11-м матче

Винисиус Жуниор забил второй гол в квалификации ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

Вингер сборной Бразилии отличился в 11-м матче в текущем турнире — против Парагвая (1:0, после 1-го тайма).

Всего в отборе ЧМ-2026 на счету игрока «Реала» 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Подробнее его статистика — здесь.