Винисиус забил 2-й гол в отборе ЧМ-2026 — в 11-м матче

Вингер сборной Бразилии отличился в 11-м матче в текущем турнире — против Парагвая (1:0, после 1-го тайма).
Всего в отборе ЧМ-2026 на счету игрока «Реала» 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Подробнее его статистика — здесь.
Винисиус Жуниор забил второй гол в квалификации ЧМ-2026.
Вингер сборной Бразилии отличился в 11-м матче в текущем турнире — против Парагвая (1:0, после 1-го тайма).
Всего в отборе ЧМ-2026 на счету игрока «Реала» 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Подробнее его статистика — здесь.