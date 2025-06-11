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Гладышев о санкциях: «В изоляции появилась супермотивация. Хочешь в Лигу чемпионов — хорошо работай и езжай в Европу»

Накануне игрок сборной России забил 4 гола в товарищеском матче с Беларусью (4:1).

Источник: Спортс"

— Что чувствует молодой талантливый футболист в эпоху изоляции? Ты давно мог бы дебютировать в еврокубках.

— Обиду. Меня и ребят из сборной U-19 это еще напрямую коснулось. Заняли первое место в отборочной группе с немцами (обыграв их 3:1, у Гладышева 1+2 — Спортс«“), в следующем раунде соперники были по силам. Румыны, австрийцы и какая-то третья команда.

Понимал, что спокойно их пройдем. У нас тогда из 11 человек [старта] шесть играли в РПЛ, в 18 лет. Плюс еще Захарян — он уже за молодежку выступал, под важные матчи могли к нам спустить. Хорошая команда. Была надежда, что молодых не отстранят, все-таки юношеский турнир. Но.

Конечно, охота прочувствовать и что такое Лига чемпионов. Я года полтора назад побывал на матче «Интер» — «Сосьедад». Сильное ощущение. Мурашки от гимна. Понимаешь, что мог бы тоже участвовать в таком турнире… Надеюсь, еще получится.

— Как сделать так, чтобы обида не превращалась в демотивацию?

— У меня наоборот — супермотивация. Хочешь в Лигу чемпионов? Проводи хороший сезон — и езжай в Европу. Работай — и тебя заметит европейский клуб, — сказал полузащитник «Динамо» и сборной России в интервью Спортс«».

Гладышев — большое интервью нашей восходящей звезды.