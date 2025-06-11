Гладышев о санкциях: «В изоляции появилась супермотивация. Хочешь в Лигу чемпионов — хорошо работай и езжай в Европу»

Понимал, что спокойно их пройдем. У нас тогда из 11 человек [старта] шесть играли в РПЛ, в 18 лет. Плюс еще Захарян — он уже за молодежку выступал, под важные матчи могли к нам спустить. Хорошая команда. Была надежда, что молодых не отстранят, все-таки юношеский турнир. Но.