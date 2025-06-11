Тренер Беларуси об 1:4 с Россией: «Слишком легко дали забить. Мы учились в матче с сильным соперником»

— Сложно комментировать матч. Эта игра отличается от той, что провели год назад. Счет схожий, но моя команда играла значительно лучше на всех участках поля, оказывала сопротивление. У нас были моменты, но нашими ошибками воспользовался соперник. Обычно мы их не допускаем, но нас наказали молодые ребята из сборной России. Остается принять результат и двигаться дальше.