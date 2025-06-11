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Месси — Хамесу во время матча Аргентины и Колумбии: «Ты сказал, что нам помогли в финале. Ты много говоришь»

Сборные Аргентины и Колумбии сыграли вничью со счетом 1:1 в 16-м туре квалификации ЧМ-2026.

Источник: Sports.Ru

Во втором тайме произошла пауза в игре, во время которой форвард аргентинцев Месси подошел к полузащитнику колумбийцев Родригесу, чтобы выразить недовольство. Игроки обменялись несколькими репликами. Часть их разговора удалось разобрать по видео.

«Ты сказал, что нам помогли в финале. Ты много говоришь», — сказал Месси. «Я ничего не говорил», — ответил Хамес.

Другие фразы футболистов не получилось расшифровать, поскольку они прикрывали рты ладонями.

После игры колумбиец прокомментировал эпизод: «Что происходит на поле, остается на поле».

Напомним, ранее Родригес заявил, что Аргентина выиграла финал Кубка Америки-2024 из-за судейства: «В пользу Колумбии не назначили 1−2 пенальти. Почему не опубликовали записи ВАР? Странно, не правда ли?».