Месси — Хамесу во время матча Аргентины и Колумбии: «Ты сказал, что нам помогли в финале. Ты много говоришь»

Во втором тайме произошла пауза в игре, во время которой форвард аргентинцев Месси подошел к полузащитнику колумбийцев Родригесу, чтобы выразить недовольство. Игроки обменялись несколькими репликами. Часть их разговора удалось разобрать по видео.
«Ты сказал, что нам помогли в финале. Ты много говоришь», — сказал Месси. «Я ничего не говорил», — ответил Хамес.
Другие фразы футболистов не получилось расшифровать, поскольку они прикрывали рты ладонями.
После игры колумбиец прокомментировал эпизод: «Что происходит на поле, остается на поле».
Напомним, ранее Родригес заявил, что Аргентина выиграла финал Кубка Америки-2024 из-за судейства: «В пользу Колумбии не назначили 1−2 пенальти. Почему не опубликовали записи ВАР? Странно, не правда ли?».