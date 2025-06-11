Месси — Хамесу во время матча Аргентины и Колумбии: «Ты сказал, что нам помогли в финале. Ты много говоришь»

Во втором тайме произошла пауза в игре, во время которой форвард аргентинцев Месси подошел к полузащитнику колумбийцев Родригесу, чтобы выразить недовольство. Игроки обменялись несколькими репликами. Часть их разговора удалось разобрать по видео.