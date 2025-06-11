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Роберто Мартинес о Роналду: «Лучший игрок в истории Португалии и один из самых влиятельных в футболе. Криштиану сотворил историю, о нем всегда говорят — почти как о погоде»

"Он в сборной и должен быть на самом высоком уровне. Но я думаю, что нужно понимать, какой этап в карьере переживает футболист. Он был игроком, сильной стороной которого был дриблинг, последнее движение.

Источник: Спортс"

"Он в сборной и должен быть на самом высоком уровне. Но я думаю, что нужно понимать, какой этап в карьере переживает футболист. Он был игроком, сильной стороной которого был дриблинг, последнее движение. Теперь он игрок, который сотворил историю.

Он лучший игрок в истории Португалии и, вероятно, один из самых влиятельных игроков в футболе. Он больше, чем игрок, он — кумир. О нем всегда говорят — почти как о погоде. Каждый день он старается совершенствоваться. Это очень заразительно. Тот факт, что он хочет становиться только сильнее, влияет на молодое поколение", — сказал главный тренер сборной Португалии.