Роберто Мартинес о Роналду: «Лучший игрок в истории Португалии и один из самых влиятельных в футболе. Криштиану сотворил историю, о нем всегда говорят — почти как о погоде»

Он лучший игрок в истории Португалии и, вероятно, один из самых влиятельных игроков в футболе. Он больше, чем игрок, он — кумир. О нем всегда говорят — почти как о погоде. Каждый день он старается совершенствоваться. Это очень заразительно. Тот факт, что он хочет становиться только сильнее, влияет на молодое поколение", — сказал главный тренер сборной Португалии.