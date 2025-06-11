Скалони об 1:1 с Колумбией: «Даже после удаления Энцо Аргентина продолжала давить. Очень хорошая проверка характера команды»

О матче.
"Мы всегда играем с тремя полузащитниками, мы ничего не меняли, но надо отдать должное сопернику. Игра была важна для них, и они вышли играть в свой футбол.
Мы не смогли поймать свой ритм в первом тайме. Футбол — это не только хорошая игра, во втором тайме команда нашла нужный импульс.
Даже после удаления Энцо мы продолжали давить. Это была очень хорошая проверка характера, мы знаем, что у команды он есть".
О замене Месси на 78-й минуте.
«Изначально Лео не собирался покидать поле. Потом, когда он увидел, что мы готовим двойную замену, он сказал мне, что уйдет. В итоге мы поменяли игрока, который покинул поле».
О похвале соперника.
«Я восхищаюсь Луисом Диасом как игроком. Я сказал ему то, о чем думал в тот момент. Я поздравил его, потому что он звезда», — сказал главный тренер Аргентины Скалони.