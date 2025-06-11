Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сербия
3
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сан-Марино
0
:
Австрия
4
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Румыния
2
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Нидерланды
8
:
Мальта
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
2
:
Польша
1
П1
X
П2

Скалони об 1:1 с Колумбией: «Даже после удаления Энцо Аргентина продолжала давить. Очень хорошая проверка характера команды»

Сборная Аргентины сыграла вничью с Колумбией (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026. На 70-й минуте был удален хавбек Энцо Фернандес.

Источник: Спортс"

О матче.

"Мы всегда играем с тремя полузащитниками, мы ничего не меняли, но надо отдать должное сопернику. Игра была важна для них, и они вышли играть в свой футбол.

Мы не смогли поймать свой ритм в первом тайме. Футбол — это не только хорошая игра, во втором тайме команда нашла нужный импульс.

Даже после удаления Энцо мы продолжали давить. Это была очень хорошая проверка характера, мы знаем, что у команды он есть".

О замене Месси на 78-й минуте.

«Изначально Лео не собирался покидать поле. Потом, когда он увидел, что мы готовим двойную замену, он сказал мне, что уйдет. В итоге мы поменяли игрока, который покинул поле».

О похвале соперника.

«Я восхищаюсь Луисом Диасом как игроком. Я сказал ему то, о чем думал в тот момент. Я поздравил его, потому что он звезда», — сказал главный тренер Аргентины Скалони.