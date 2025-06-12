«Месси по-прежнему ребенок, когда играет — отдает футболки после каждой игры, иногда искренне злится на судей. Каждая игра становится историей». Экс-игрок Аргентины Валери о Лео в МЛС

У меня была возможность встретиться с ним, и я поблагодарил его и пожал руку. Я сказал ему, что он выбрал правильное место. Он мог играть в разных странах и лигах, и теперь у нас есть шанс насладиться этим и позволить всем учиться у лучших, — сказал экс-игрок сборной Аргентины.