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Лаутаро, Тюрам, Думфрис, Ачерби, Барелла, Бастони, Чалханоглу, Димарко — в заявке «Интера» на КЧМ

Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля. «Нерадзурри» проведут первый матч 17 июня против мексиканского «Монтеррея».

Источник: Спортс"

Полная заявка «Интера» выглядит следующим образом:

Вратари: Ян Зоммер, Раффаэле Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Алессандро Каллигарис;

Защита: Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Ян Биссек, Федерико Димарко, Маттео Дармиан, Томас Паласиос, Габриэле Ре Чеккони, Маттео Кокки, Алессандро Бастони;

Полузащита: Дензел Думфрис, Петр Зелиньски, Петар Сучич, Луис Энрике, Давиде Фраттези, Хакан Чалханоглу, Кристьян Аслани, Генрих Мхитарян, Николо Барелла, Карлос Аугусто, Валентин Карбони, Джакомо Де Пьери, Томас Беренбрух, Никола Залевски;

Нападение: Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Мехди Тареми, Себастьяно Эспозито, Франческо Эспозито.