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Энцо Мареска: «Финал ЛЧ показал доминирование молодой команды. Только в Италии все еще думают, что матчи выигрываются благодаря опыту. Итальянский футбол едва поспевает за темпом»

Главный тренер «Челси» порассуждал на эту тему, упомянув поражение «Интера» от «ПСЖ» со счетом 0:5 в финале Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Финал Лиги чемпионов показал доминирование молодой команды, способной на великолепный техничный футбол, выраженный в необычайном темпе, энергии, прессинге и атакующем таланте. Луис Энрике построил впечатляющий “ПСЖ”, и я, по-своему, пытаюсь сделать то же самое в Челси».

Несмотря на это, «Интер» должен воспринимать два финала Лиги чемпионов за три года как достижение, а не провал. Симоне Индзаги должен гордиться своей работой, особенно потому, что он сделал это в экосистеме, которая теперь отличается от остального мира.

Только в Италии все еще думают, что игроки слишком молоды и что матчи выигрываются благодаря опыту. Это культурный выбор, который означает, что вы неизбежно проиграете с точки зрения энергии. Итальянский футбол с трудом поспевает за темпом, предлагаемым другими подходами", — заявил Мареска.