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Тибо Куртуа: «В США любят спорт, “Реал” каждый год играет здесь товарищеские матчи. Надеюсь, болельщики будут в восторге от КЧМ и ЧМ-2026»

С 14 июня по 13 июля в Соединенных Штатах пройдет клубный чемпионат мира. Также страна примет ЧМ-2026 наряду с Мексикой и Канадой.

Источник: Спортс"

"Надеюсь, что здесь будет много болельщиков и разные культуры. В США любят спорт в целом, мы играем там товарищеские матчи каждое лето. Надеюсь, они будут в восторге от клубного чемпионата мира и чемпионата мира по футболу в следующем году.

Я действительно жду с нетерпением. Клуб и болельщики ждут этого. Каждый год мы играем, чтобы выиграть все трофеи. На вас оказывается давление, и завоевание трофеев становится источником адреналина, это чувство хочется испытывать постоянно. Думаю, когда вы хотите продолжать побеждать каждый год, вы стабильно играете на высоком уровне, потому что от вас этого ожидают«, — сказал голкипер “Реала”.