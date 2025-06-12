Тибо Куртуа: «В США любят спорт, “Реал” каждый год играет здесь товарищеские матчи. Надеюсь, болельщики будут в восторге от КЧМ и ЧМ-2026»

Я действительно жду с нетерпением. Клуб и болельщики ждут этого. Каждый год мы играем, чтобы выиграть все трофеи. На вас оказывается давление, и завоевание трофеев становится источником адреналина, это чувство хочется испытывать постоянно. Думаю, когда вы хотите продолжать побеждать каждый год, вы стабильно играете на высоком уровне, потому что от вас этого ожидают«, — сказал голкипер “Реала”.