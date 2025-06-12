Окишор о Дзюбе: «Великий игрок и очень сильная личность. Только сильный может продолжить показывать высокий уровень после всего, через что он прошел»

— Отталкиваясь от своего окружения и лично от меня, не согласен с этим. То есть у меня есть окружение ребят, друзей, которые также придерживаются здорового образа жизни и уделяют много времени футболу без каких-либо гулянок, как раньше это делали, как говорит Артем. Но не могу сказать, что у нас нет духа и искры в сердце. Мы, наоборот, более мотивированные и настроенные.