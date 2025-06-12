Ибишев об усилении «Ахмата» для борьбы за места вверху: «Нужны трансферы в первую очередь — 5−6 игроков»

— Трудно сказать, ничто не предвещало такого, потому что у нас была длинная беспроигрышная серия первые восемь матчей весной, все шло хорошо. Мы не проигрывали. Обидно только, что выиграли всего две игры — остальные вничью сыграли. Из-за этого во время беспроигрышной серии не смогли сделать рывок из зоны стыков. А дальше пошло-поехало — честно говоря, не могу сказать, с чем это связано.