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Ибишев об усилении «Ахмата» для борьбы за места вверху: «Нужны трансферы в первую очередь — 5−6 игроков»

— C чем связываете трудности «Ахмата» в концовке сезона?

Источник: Спортс"

— Трудно сказать, ничто не предвещало такого, потому что у нас была длинная беспроигрышная серия первые восемь матчей весной, все шло хорошо. Мы не проигрывали. Обидно только, что выиграли всего две игры — остальные вничью сыграли. Из-за этого во время беспроигрышной серии не смогли сделать рывок из зоны стыков. А дальше пошло-поехало — честно говоря, не могу сказать, с чем это связано.

— Что надо сделать «Ахмату», чтобы прибавить в следующем сезоне и бороться за места вверху таблицы?

— На мой взгляд, нужны трансферы в первую очередь. У нас 16-го числа начинается предсезонный сбор. Посмотрим, будут ли к этому времени новички. Но думаю, команда усилится.

— Много нужно трансферов?

— Я думаю, где-то пять-шесть игроков нужно в усиление к тем, которые уже есть у нас, — сказал защитник «Ахмата».