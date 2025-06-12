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Осинькин о предложениях: «Очень много команд связались со мной, “Пари НН” не единственная. Это должен быть проект с возможностями для развития»

— Поговаривают об интересе со стороны «Пари НН».

Источник: Sports

— Я никогда не комментировал такие слухи. Знаете, очень много команд связались сейчас со мной. Это не единственная. Надо комментировать то, что реально есть. Сейчас слухи комментировать не буду.

— Что будете учитывать при выборе следующего места работы?

— Это должен быть проект. Проект, который имеет возможности для развития. Где будут нужны мои навыки. Должна быть четкая стратегия в клубе. Клуб должен понимать, куда он идет. Без этого вообще нет смысла заниматься любым серьезным делом на любом уровне. Должно быть четкое понимание, как становиться лучше, — сказал бывший тренер «Крыльев Советов».