Окишор о занятиях с психологом: «Чувствую, что стал другим человеком. Более осознанно проживаю жизнь. Всем рекомендую, мне это очень помогает»

И есть другой путь — искать во всем позитив. Как раз то, чему я научился в основе: зачастую ты можешь даже не выходить на поле, но при этом ты цепляешься за положительные моменты на тренировках, стараешься прогрессировать, у тебя есть цель, и ты к ней идешь, несмотря на отдельно взятые дни и матчи без игровой практики. Это очень тяжело, но это приходится делать, если ты хочешь быть топовым игроком, который идет за самыми большими мечтами.