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Вольтемаде об игре против Роналду: «Думал, это произведет на меня большее впечатление, в реальности — обычный момент. Сама идея казалась грандиознее, чем оказалось на самом деле»

Сборная Португалии победила Германию в ½ финала Лиги наций (2:1).

Источник: Спортс"

"Конечно, меня много об этом спрашивали, в том числе и ребята здесь [в Германии U21]. Это, как часто бывает в жизни: в воображении все кажется классным и захватывающим, но когда ты действительно оказываешься там и все становится реальностью — это просто обычный момент.

Примерно так и получилось. Я думал, это произведет на меня большее впечатление. Все-таки это Роналду, ты его знаешь. Но это было не так, как я себе представлял — что я буду поражен.

Мне было приятно его увидеть, как и других соперников, попробовать свои силы против них… Наверное, сама идея казалась красивее и грандиознее, чем это оказалось на самом деле", — сказал нападающий сборной Германии.