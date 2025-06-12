Вольтемаде об игре против Роналду: «Думал, это произведет на меня большее впечатление, в реальности — обычный момент. Сама идея казалась грандиознее, чем оказалось на самом деле»

"Конечно, меня много об этом спрашивали, в том числе и ребята здесь [в Германии U21]. Это, как часто бывает в жизни: в воображении все кажется классным и захватывающим, но когда ты действительно оказываешься там и все становится реальностью — это просто обычный момент.