Журова о том, что Овечкин, Зобнин и другие спортсмены спели гимн РФ в Турции: «Они и в Америке спели бы. Саша, когда забивал рекордную шайбу, говорил про Россию, он всегда об этом думает»

Конечно, я бы тоже спела. Такое часто случалось, особенно раньше, когда мы оказывались в разных ситуациях. Мы пели песни Победы. У меня были случаи в Черногории, например, очень давно, когда я сплавлялась по реке. Тогда и сербские, и белорусские песни звучали, мы гребли и пели. Это было очень здорово.