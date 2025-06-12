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Журова о том, что Овечкин, Зобнин и другие спортсмены спели гимн РФ в Турции: «Они и в Америке спели бы. Саша, когда забивал рекордную шайбу, говорил про Россию, он всегда об этом думает»

Ранее появилось видео, на котором российские спортсмены поют гимн России на отдыхе в Турции. В исполнении гимна приняли участие Александр Овечкин, Роман Зобнин, Егор Яковлев, Александр Бурмистров, Георгий Щенников, Анастасия Мыскина, Виталий Фридзон и Александр Легков.

Источник: Спортс"

"Я думаю, что они даже будучи в Америке спели бы гимн в любой точке мира. Не сомневаюсь в этом. И Саша Овечкин, когда забивал свою рекордную шайбу, тоже говорил про Россию. Поэтому, видите, он всегда об этом думает и знает.

Конечно, я бы тоже спела. Такое часто случалось, особенно раньше, когда мы оказывались в разных ситуациях. Мы пели песни Победы. У меня были случаи в Черногории, например, очень давно, когда я сплавлялась по реке. Тогда и сербские, и белорусские песни звучали, мы гребли и пели. Это было очень здорово.

У нас тогда был проводник — серб. Он наизусть пел множество русских песен, даже те, которые я не знала", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Овечкин, Легков, Зобнин, Щенников, Мыскина, Фридзон и другие спортсмены спели гимн России на отдыхе в Турции.