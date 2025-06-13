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Шаронов о Даку и «Зените»: «У Семака очень большие возможности по сравнению с другими, но в футболе не все решают деньги. “Краснодар” с другой стратегией стал чемпионом»

«Зенит» совершает очень много трансферов. В этом состоит политика клуба, ведь им позволяют финансы. Но «Краснодар» с другой стратегией стал чемпионом России. У каждого клуба своя философия, однако в футболе не все решают деньги — прошедший сезон это подтвердил.

Источник: Спортс"

Скорее всего, покупка Даку — это желание Семака, как и в случае с Соболевым и другими футболистами. У Сергея Богдановича очень большие возможности по сравнению с тренерами других команд. Если судить по последним трем сезонам, только «Спартак» составляет конкуренцию в плане трат. Дальше — большое отставание«, — сказал бывший тренер “Рубина”.