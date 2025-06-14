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Виртц станет самой дорогой покупкой в истории АПЛ в случае выплаты всех бонусов «Ливерпулем». Он обойдет Кайседо (115 млн фунтов), Энцо (106,8), Райса (105) и Грилиша (100)

Ранее сообщалось, что трансфер полузащитника обойдется «Ливерпулю» в 136,3 млн евро. По данным The Athletic, мерсисайдцы гарантированно выплатят «Байеру» 117,5 млн евро, еще 18,8 млн предусмотрены в виде бонусов, привязанных к результатам выступлений.

Источник: Спортс"

Sky Sports представил рейтинг самых дорогих приобретений за всю историю Премьер-лиги, поместив потенциальный трансфер Виртца на первое место. Суммы, выплаченные за остальных игроков, указаны с учетом бонусов.

Полный список трансферов выглядит следующим образом:

1. Флориан Виртц — 116,5 млн фунтов («Байер» — «Ливерпуль»);

2. Мойсес Кайседо — 115 млн фунтов («Брайтон» — «Челси»);

3. Энцо Фернандес — 106,8 млн фунтов («Бенфика» — «Челси»);

4. Деклан Райс — 105 млн фунтов («Вест Хэм» — «Арсенал»);

5. Джек Грилиш — 100 млн фунтов («Астон Вилла» — «Манчестер Сити»).