Виртц станет самой дорогой покупкой в истории АПЛ в случае выплаты всех бонусов «Ливерпулем». Он обойдет Кайседо (115 млн фунтов), Энцо (106,8), Райса (105) и Грилиша (100)

Sky Sports представил рейтинг самых дорогих приобретений за всю историю Премьер-лиги, поместив потенциальный трансфер Виртца на первое место. Суммы, выплаченные за остальных игроков, указаны с учетом бонусов.
Полный список трансферов выглядит следующим образом:
1. Флориан Виртц — 116,5 млн фунтов («Байер» — «Ливерпуль»);
2. Мойсес Кайседо — 115 млн фунтов («Брайтон» — «Челси»);
3. Энцо Фернандес — 106,8 млн фунтов («Бенфика» — «Челси»);
4. Деклан Райс — 105 млн фунтов («Вест Хэм» — «Арсенал»);
5. Джек Грилиш — 100 млн фунтов («Астон Вилла» — «Манчестер Сити»).