Посол «Тоттенхэма» Кинг посетил больницу, чтобы привлечь внимание к теме донорства. Ледли обсудил потребность в увеличении числа доноров среди чернокожих и азиатов

Посол «Тоттенхэма» Ледли Кинг посетил больницу вместе с представителями клуба и болельщиков.
Ледли показали лаборатории, отделение флеботомии и дневное отделение гематологии. Экс-капитан «Тоттенхэма» обсудил с медиками необходимость повышения осведомленности о спасительном эффекте донорства крови и острой потребности в большем количестве доноров, особенно из числа чернокожих, азиатов и людей смешанного происхождения.
Есть острая необходимость в увеличении числа доноров с отрицательной группой крови, которая жизненно необходима в чрезвычайных ситуациях, а также в донорах из числа чернокожих, у которых гораздо больше шансов получить группу крови Ro, необходимую для лечения серповидноклеточной болезни.