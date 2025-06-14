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Посол «Тоттенхэма» Кинг посетил больницу, чтобы привлечь внимание к теме донорства. Ледли обсудил потребность в увеличении числа доноров среди чернокожих и азиатов

Клуб поддержал местную больницу — Университетский госпиталь Северного Мидлсекса — во время Национальной недели крови, чтобы привлечь внимание к срочной необходимости в донорской крови.

Источник: Спортс"

Посол «Тоттенхэма» Ледли Кинг посетил больницу вместе с представителями клуба и болельщиков.

Ледли показали лаборатории, отделение флеботомии и дневное отделение гематологии. Экс-капитан «Тоттенхэма» обсудил с медиками необходимость повышения осведомленности о спасительном эффекте донорства крови и острой потребности в большем количестве доноров, особенно из числа чернокожих, азиатов и людей смешанного происхождения.

Есть острая необходимость в увеличении числа доноров с отрицательной группой крови, которая жизненно необходима в чрезвычайных ситуациях, а также в донорах из числа чернокожих, у которых гораздо больше шансов получить группу крови Ro, необходимую для лечения серповидноклеточной болезни.