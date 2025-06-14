Посол «Тоттенхэма» Кинг посетил больницу, чтобы привлечь внимание к теме донорства. Ледли обсудил потребность в увеличении числа доноров среди чернокожих и азиатов

Есть острая необходимость в увеличении числа доноров с отрицательной группой крови, которая жизненно необходима в чрезвычайных ситуациях, а также в донорах из числа чернокожих, у которых гораздо больше шансов получить группу крови Ro, необходимую для лечения серповидноклеточной болезни.