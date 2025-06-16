Кунья назвал Антони любимым бразильцем, игравшим за «МЮ», Руни — любимой легендой клуба, Роналдиньо — любимым футболистом из Бразилии

— Моему двоюродному брату. В детстве мы могли смотреть Премьер-лигу только в доме бабушки, и он всегда ходил со мной. Он старше и многому меня научил, с ним я впервые посмотрел игру «Юнайтед» — так началась любовь [к клубу].