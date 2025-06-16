Кунья назвал Антони любимым бразильцем, игравшим за «МЮ», Руни — любимой легендой клуба, Роналдиньо — любимым футболистом из Бразилии

— Я очень взволнован. Сбылась моя мечта — думаю, это идеальное описание моих ощущений.
— Самое большое достижение в вашей карьере?
— Играть за сборную Бразилии — это всегда что-то невероятное для бразильцев. Наряду с тем, чтобы играть за клуб своей мечты.
— Любимый бразильский игрок, выступавший за «Юнайтед»?
— Конечно, я должен назвать своего друга. Мой хороший друг Антони.
— Любимая легенда «Манчестер Юнайтед»?
— Уэйн Руни.
— Любимый бразильский игрок всех времен?
— Роналдиньо.
— Кому первому вы позвонили, узнав, что переходите в «МЮ»?
— Моему двоюродному брату. В детстве мы могли смотреть Премьер-лигу только в доме бабушки, и он всегда ходил со мной. Он старше и многому меня научил, с ним я впервые посмотрел игру «Юнайтед» — так началась любовь [к клубу].
— Ваши впечатления от «Олд Траффорд»?
— Это стадион, на котором я всегда мечтал играть. Быть здесь — это чувство, которое не описать словами, — сказал форвард «МЮ».