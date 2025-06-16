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Кунья назвал Антони любимым бразильцем, игравшим за «МЮ», Руни — любимой легендой клуба, Роналдиньо — любимым футболистом из Бразилии

Нападающий перешел в «МЮ» из «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов, подписав контракт по схеме «5+1».

Источник: Спортс"

— Я очень взволнован. Сбылась моя мечта — думаю, это идеальное описание моих ощущений.

— Самое большое достижение в вашей карьере?

— Играть за сборную Бразилии — это всегда что-то невероятное для бразильцев. Наряду с тем, чтобы играть за клуб своей мечты.

— Любимый бразильский игрок, выступавший за «Юнайтед»?

— Конечно, я должен назвать своего друга. Мой хороший друг Антони.

— Любимая легенда «Манчестер Юнайтед»?

— Уэйн Руни.

— Любимый бразильский игрок всех времен?

— Кому первому вы позвонили, узнав, что переходите в «МЮ»?

— Моему двоюродному брату. В детстве мы могли смотреть Премьер-лигу только в доме бабушки, и он всегда ходил со мной. Он старше и многому меня научил, с ним я впервые посмотрел игру «Юнайтед» — так началась любовь [к клубу].

— Ваши впечатления от «Олд Траффорд»?

— Это стадион, на котором я всегда мечтал играть. Быть здесь — это чувство, которое не описать словами, — сказал форвард «МЮ».