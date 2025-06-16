Big Zuu в стиле Роналду отпраздновал гол на «Олд Траффорд». Рэпер и ведущий юмористического кулинарного шоу принес победу сборной мира над Англией

15 июня на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» состоялась ежегодная благотворительная игра в рамках Soccer Aid, в которой приняли участие сборные мира и Англии. Гости выиграли со счетом 5:4, покер сделал вышедший на замену экс-форвард «МЮ» и «Ман Сити» Карлос Тевес. Организаторам удалось собрать более 7 млн фунтов, которые через ЮНИСЕФ направят на помощь детям по всему миру.
Победный гол при счете 4:4 забил британский рэпер, автор песен, диджей и ведущий юмористического кулинарного шоу Big Zuu (настоящее имя — Зухаир Хассан). 29-летний мужчина отправил мяч в нижний угол ворот с линии штрафной площади.
После гола Big Zuu подпрыгнул, развел руки в стороны и крикнул Siu — так свои голы празднует бывший форвард «Юнайтед» Криштиану Роналду, играющий за саудовский «Аль-Наср».
Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty.