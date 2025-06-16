Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
2
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Зарубежный
17.06
Бока Хуниорс
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.39
П2
1.58
Футбол. Зарубежный
17.06
Фламенго
:
Эсперанс
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.12
П2
11.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Ботафого
2
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
17.06
Флуминенсе
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
6.28
X
4.70
П2
1.52
Футбол. Зарубежный
17.06
Ривер Плейт
:
Урава Ред Даймонд
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.21
П2
6.40

Неймар интересен европейским клубам, заявил отец форварда: «Некоторые из них выступают в ЛЧ. Они знают, что он способен провести отличный сезон»

«Есть хорошая вероятность, что он останется в “Сантосе”. Я работаю над этим. Это не мешает мне слушать предложения других клубов. Я вижу интерес на рынке. На этой неделе мы собираемся в Майами, чтобы поговорить с клубами.

Источник: Спортс"

«Есть хорошая вероятность, что он останется в “Сантосе”. Я работаю над этим. Это не мешает мне слушать предложения других клубов. Я вижу интерес на рынке. На этой неделе мы собираемся в Майами, чтобы поговорить с клубами. Мы должны выслушать их и решить, что будем делать.

Да, есть европейские клубы. Некоторые из них выступают в Лиге чемпионов. Они знают, что он способен провести отличный сезон. Но бразильский рынок также интересен", — сказал Неймар да Силва, отец и агент 33-летнего футболиста.

Неймар вернулся «Сантос» в конце января этого года. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца июня.