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22 137 зрителей посетили матч «Челси» и «Лос-Анджелеса» в Атланте в 3 часа дня по местному времени — ФИФА ожидала 26 000. Стадион вмещает 75 000 человек

Команда Энцо Марески обыграла «Лос-Анджелес» в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира (2:0).

Источник: Спортс"

Игра проходила в Атланте и началась в 15:00 по местному времени. Ее посетили 22 137 человек при вместимости стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в 75 000.

В ФИФА ожидали, что матч соберет около 26 000 зрителей.