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Тренер «Фламенго» Филипе Луис о Жерсоне и «Зените»: «Он был и остается нашим лидером. Ничего не изменилось»

Ранее сообщалось, что петербуржцы подпишут полузащитника «Фламенго» после клубного чемпионата мира, выплатив отступные в размере 25 млн евро.

Источник: Спортс"

«Жерсон — игрок “Фламенго”. На данный момент ничего не говорит об обратном. Он лидер в раздевалке. Был и остается очень важным для нас. Больше ничего сказать не могу.

Ничего не изменилось. Абсолютно ничего. Все происходящее — внешние обстоятельства. Он остается тем же футболистом.

Я поговорил с ним лично. Как уже сказал [спортивному директору Жозе] Бото, ничего не изменится, пока не произойдет что-то действительно новое. А пока — ничего не произошло«, — сказал главный тренер “Фламенго” Филипе Луис.

Луис Энрике о Жерсоне: «Он писал мне, спрашивал о “Зените”. Я сказал, что у клуба отличная инфраструктура».