Тренер «Фламенго» Филипе Луис о Жерсоне и «Зените»: «Он был и остается нашим лидером. Ничего не изменилось»

«Жерсон — игрок “Фламенго”. На данный момент ничего не говорит об обратном. Он лидер в раздевалке. Был и остается очень важным для нас. Больше ничего сказать не могу.
Ничего не изменилось. Абсолютно ничего. Все происходящее — внешние обстоятельства. Он остается тем же футболистом.
Я поговорил с ним лично. Как уже сказал [спортивному директору Жозе] Бото, ничего не изменится, пока не произойдет что-то действительно новое. А пока — ничего не произошло«, — сказал главный тренер “Фламенго” Филипе Луис.
Луис Энрике о Жерсоне: «Он писал мне, спрашивал о “Зените”. Я сказал, что у клуба отличная инфраструктура».