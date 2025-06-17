Мареска после 2:0 с «Лос-Анджелесом»: «Хорошие результат и игра. Адаптация Делапа проходит довольно быстро — он знает, как мы хотим играть»

«Очень хороший результат. Это нормально, что на данном этапе сезона возникают разные ситуации, с которыми приходится справляться. В целом, я думаю, выступление было хорошим».
О Делапе.
«В случае с Лиамом хорошо, что он знает, как мы хотим играть, поэтому процесс [адаптации] проходит довольно быстро. Кроме того, мы дали шанс Дариу Эссугу, еще одному игроку. Это хорошо для них обоих».
Об игре с «Фламенго».
«Нам нужно восстановиться, через три дня у нас матч, а там посмотрим. Но, конечно, мы постараемся подготовиться к игре наилучшим образом и постараемся победить», — сказал Мареска.