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Дмитрий Черышев о Карпине в «Динамо»: «Тренер сборной должен заниматься сборной, а тренер клуба — клубом. Пусть тогда еще “Ростов” примет»

В пятницу «Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста на пост главного тренера клуба. С 2021 года Карпин также возглавляет сборную России.

Источник: Спортс"

"Сейчас у нас пока до сих пор не открыто наше окошечко для того, чтобы можно было не совмещать. Но, честно говоря, тренер сборной должен заниматься сборной, а тренер клуба — клубом.

Наверное, все‑таки разделение должно быть, вот и все. Тогда пусть еще «Ростов» примет. Я уже утрирую, конечно.

Пока наша сборная не может участвовать в международных турнирах, наверное, совмещение, чтобы тренер практику не терял, — это нормальное явление.

Но когда все откроется, я считаю, совмещения не должно быть. Только в таком режиме, я считаю«, — сказал бывший нападающий “Динамо” и сборной России.