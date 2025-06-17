Дмитрий Черышев о Карпине в «Динамо»: «Тренер сборной должен заниматься сборной, а тренер клуба — клубом. Пусть тогда еще “Ростов” примет»

"Сейчас у нас пока до сих пор не открыто наше окошечко для того, чтобы можно было не совмещать. Но, честно говоря, тренер сборной должен заниматься сборной, а тренер клуба — клубом.
Наверное, все‑таки разделение должно быть, вот и все. Тогда пусть еще «Ростов» примет. Я уже утрирую, конечно.
Пока наша сборная не может участвовать в международных турнирах, наверное, совмещение, чтобы тренер практику не терял, — это нормальное явление.
Но когда все откроется, я считаю, совмещения не должно быть. Только в таком режиме, я считаю«, — сказал бывший нападающий “Динамо” и сборной России.