Игорь Семшов: «В “Динамо” будут стремиться многие, чтобы быть на глазах у тренера сборной. Думал, после ухода из “Ростова” Карпин не будет брать клуб»

«Честно говоря, когда Валерий Георгиевич ушел из “Ростова”, я думал, что он не будет пока брать какую‑то из наших команд. Много разговоров шло о том, чтобы тренер был освобожден. Немножко так удивило, что он возглавил “Динамо”.
Ну если РФС дал добро… Наверное, в данной ситуации, когда тренер освобожден, ему попроще самому — он может посмотреть много матчей, он может абстрагироваться от своей клубной деятельности.
Но что есть, то есть. Сейчас, наверное, многие футболисты будут стремиться в «Динамо», чтобы на глазах у главного тренера быть. У нас уже были тренеры, которые совмещали клубную работу и в сборной.
Конечно, когда тренер чаще видит футболиста, сам футболист быстрее привыкает к требованиям тренера, понимает его.
И самому тренеру легче взять футболиста, который знает, чего он хочет от него на футбольном поле", — сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.