Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бока Хуниорс
2
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.95
П2
7.43
Футбол. Зарубежный
04:00
Фламенго
:
Эсперанс
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.12
П2
12.50
Футбол. Зарубежный
завершен
Челси
2
:
Лос-Анджелес
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ботафого
2
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Флуминенсе
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
6.05
X
4.63
П2
1.58
Футбол. Зарубежный
22:00
Ривер Плейт
:
Урава Ред Даймонд
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.13
П2
5.86

Игорь Семшов: «В “Динамо” будут стремиться многие, чтобы быть на глазах у тренера сборной. Думал, после ухода из “Ростова” Карпин не будет брать клуб»

В пятницу московский клуб объявил о назначении 56-летнего специалиста на пост главного тренера клуба. С 2021 года Карпин также возглавляет сборную России.

Источник: Спортс"

«Честно говоря, когда Валерий Георгиевич ушел из “Ростова”, я думал, что он не будет пока брать какую‑то из наших команд. Много разговоров шло о том, чтобы тренер был освобожден. Немножко так удивило, что он возглавил “Динамо”.

Ну если РФС дал добро… Наверное, в данной ситуации, когда тренер освобожден, ему попроще самому — он может посмотреть много матчей, он может абстрагироваться от своей клубной деятельности.

Но что есть, то есть. Сейчас, наверное, многие футболисты будут стремиться в «Динамо», чтобы на глазах у главного тренера быть. У нас уже были тренеры, которые совмещали клубную работу и в сборной.

Конечно, когда тренер чаще видит футболиста, сам футболист быстрее привыкает к требованиям тренера, понимает его.

И самому тренеру легче взять футболиста, который знает, чего он хочет от него на футбольном поле", — сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.