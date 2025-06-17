Селюк о Челестини в ЦСКА: «Швейцарцы неплохие, в принципе. Но для меня это просто странно, когда есть Артига. За сезон работы он дает офигительные результаты. Так зачем искать?»

"Если брать Каннаваро — где он был, кроме как в Китае? Он особо нигде не был и не думаю, что это супервариант. Челестини… Ну, швейцарцы, в принципе, неплохие. По большому счету — может быть. Но для меня очень странно просто, когда есть Артига.
«Химки» при всех проблемах остались в РПЛ по спортивному принципу, в отличие от «Пари НН». Когда начинался сезон, все кричали, что у «Химок» один мусор, игроки, про которых говорили, что о них все забыли. И что мы видим? За сезон работы Артига дает офигительные результаты. Так зачем искать?" — сказал агент Артиги.