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Селюк о Челестини в ЦСКА: «Швейцарцы неплохие, в принципе. Но для меня это просто странно, когда есть Артига. За сезон работы он дает офигительные результаты. Так зачем искать?»

Ранее появилась информация, что московский клуб возглавит швейцарский специалист Фабио Челестини.

Источник: Спортс"

"Если брать Каннаваро — где он был, кроме как в Китае? Он особо нигде не был и не думаю, что это супервариант. Челестини… Ну, швейцарцы, в принципе, неплохие. По большому счету — может быть. Но для меня очень странно просто, когда есть Артига.

«Химки» при всех проблемах остались в РПЛ по спортивному принципу, в отличие от «Пари НН». Когда начинался сезон, все кричали, что у «Химок» один мусор, игроки, про которых говорили, что о них все забыли. И что мы видим? За сезон работы Артига дает офигительные результаты. Так зачем искать?" — сказал агент Артиги.