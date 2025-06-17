Круговой о первом сезоне в ЦСКА: «Я выглядел достаточно неплохо, думаю. Не знаю, с чем было связано, что стал меньше играть этой весной»

Армейцы стали бронзовыми призерами Мир РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России.
— Что я могу тут сказать… Я делал все, что мог. Всегда выходил на поле с максимальной самоотдачей, как в последний раз. Думаю, что в своем первом сезоне в ЦСКА я выглядел достаточно неплохо.
— Казалось, что тебе тяжело дался переход ЦСКА на новую схему весной.
— Нет, я не скажу, что меня тяжело дался переход на ромб Николича с двумя центральными защитниками. Я могу как в четверке, так и в пятерке играть. Мне без разницы.
Не знаю, с чем было связано, что я стал меньше играть этой весной. Как по мне, я в концовке чемпионата играл достаточно неплохо, — сказал защитник московского клуба.