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«Атлетик» хотел бы вернуть Лапорта, но это сложно из-за больших затрат. Игроком «Аль-Насра» также интересуются «Марсель», «Арсенал», «Астон Вилла», «Интер» и &laqu

Защитник выступал за клуб с 2012 по 2018 годы, после чего перешел в «Манчестер Сити».

В 2023 году он перешел из «Сити» в саудовский «Аль-Наср», подписав контракт на 3 года. Стоимость трансфера составила около 30 млн евро, зарплата игрока за сезон — 25 млн евро.

Как пишет As, такая зарплата является неподъемной для европейских команд. Кроме того, «Аль-Наср» намерен вернуть хотя бы часть денег, потраченных на трансфер игрока. «Атлетику» остается апеллировать к местному патриотизму Эмерика и его семейной связи с Бильбао.

Отмечается, что интерес к 31-летнему Лапорту также проявляют «Марсель», «Арсенал», «Астон Вилла», «Интер» и «Наполи».