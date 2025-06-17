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Семшов об эмоциях Станковича во время матчей: «Перебор, надо уважать нашу страну и лигу. Почему-то только в “Спартаке” тренеры из-за рубежа прыгают. Тедеско и Абаскаль вообще сходили с ума»

"Перебор. Вдвойне странно, когда не контролирует эмоции такая статусная в футболе личность, выигравшая все как футболист. Хотя назвать его топовым наставником пока нельзя, поскольку карьера Деяна только начинается.

Но все равно он является для тысяч болельщиков примером для подражания и должен осознавать это и вести себя соответствующим образом. Ему надо уважать нашу страну и наш чемпионат.

А то у нас иностранным специалистам слишком многое позволено. Люди прыгают у скамейки, провоцируют. Доменико Тедеско и Гильермо Абаскаль, складывалось впечатление, вообще сходили с ума.

Причем почему-то тренеры из-за рубежа прыгают только в «Спартаке». Видимо, надо провести разъяснительную работу", — сказал бывший игрок сборной России.

КДК дисквалифицировал Станковича на 3 матча за поведение в игре с «Ростовом». Тренера «Спартака» удалили за споры с судьей Левниковым.