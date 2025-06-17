Червиченко о Заболотном: «У “Спартака” какая-то мания подбирать все, что плохо лежит и никому не нужно. Если посмешить публику — тогда да. Смотрим, кого покупает “Зенит”

— Если посмешить публику — тогда да. Человеку 34 года. В прошлом сезоне он забил шесть мячей. Видимо, Антон не стоит вообще ничего. Игрок подписывается для чемпионских амбиций. Получается, это первое приобретение в этом трансферном окне. Смотрим, кого покупает «Зенит». Как думаете, на фоне этого приобретение Заболотного — это смешно или нет?