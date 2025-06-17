Червиченко о Заболотном: «У “Спартака” какая-то мания подбирать все, что плохо лежит и никому не нужно. Если посмешить публику — тогда да. Смотрим, кого покупает “Зенит”

— Если посмешить публику — тогда да. Человеку 34 года. В прошлом сезоне он забил шесть мячей. Видимо, Антон не стоит вообще ничего. Игрок подписывается для чемпионских амбиций. Получается, это первое приобретение в этом трансферном окне. Смотрим, кого покупает «Зенит». Как думаете, на фоне этого приобретение Заболотного — это смешно или нет?
Я думаю, что когда от Заболотного избавился ЦСКА, армейцы перекрестились. Но у «Спартака» какая-то мания подбирать все, что плохо лежит и никому не нужно.
— В «Химках» за прошлый сезон Заболотный забил шесть мячей и отдал пять ассистов. В «Спартаке» ему будет проще забивать из-за сильных партнеров? К тому же красно-белым был нужен высокий форвард.
— Это да, но точно не 34-летний футболист. Я даже не знаю, какие положительные качества Антона можно отметить, кроме роста. На мой взгляд, никакие.
— Есть мнение, что Заболотный — не игрок спартаковского стиля.
— Какой там стиль? Его нет. Бей-беги, пытайся запихнуть. Даже переход Комличенко был бы сомнителен для «Спартака». Все-таки в команде более быстрые ребята. У красно-белых вообще непонятно выстроена команда. Есть проблемы в обороне.
То, что не хватает большого нападающего, — это ясно. Может, просто берут по принципу, что плохо лежит? Давайте возьмем, а потом разберемся, кого куда поставить, — сказал бывший президент «Спартака».