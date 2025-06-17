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«Крылья Советов» обновили тренерский штаб

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» представил новый состав тренерского штаба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: Коммерсантъ

«В новом сезоне вместе с главным тренером Магомедом Адиевым команду будут готовить старший тренер Сергей Булатов, тренеры Филипп Соколинский и Беслан Аджинджал, тренер по физической подготовке Ерлан Ибрагим и тренер вратарей Александр Гутеев», — говорится в сообщении.

Главным врачом команды станет Андрей Переход из Белоруссии. Также после истечения пятилетнего срока из клуба ушли ассистенты главного тренера Арсен Папикян, Михаил Семерня, Владимир Зеленовский и Виктор Гаус.

Магомед Адиев стал главным тренером «Крыльев Советов» в начале июня 2025 года. После этого клуб покинули пять футболистов: вратарь Богдан Овсянников, защитник Илья Гапонов, полузащитники Роман Ежов и Денис Якуба, а также нападающий Дмитрий Цыпченко.