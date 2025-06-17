«Крылья Советов» обновили тренерский штаб

Магомед Адиев стал главным тренером «Крыльев Советов» в начале июня 2025 года. После этого клуб покинули пять футболистов: вратарь Богдан Овсянников, защитник Илья Гапонов, полузащитники Роман Ежов и Денис Якуба, а также нападающий Дмитрий Цыпченко.