Гендиректор «Аль-Хилаля» об аренде Роналду на время КЧМ: «Было бы контринтуитивно приводить к себе звезду главного соперника — даже на 3−4 недели»

"Обычно мы не комментируем ситуации с игроками, особенно потому, что имя нашего клуба постоянно всплывает, когда игрок или агент хочет добиться лучших условий в текущем клубе или стремится к переходу.
Это было очень странное трансферное окно — слишком короткий период. Нельзя принимать решение, основываясь только на этом турнире, если потом ты должен жить с этим выбором два-три года.
При всем уважении к Роналду как к великому игроку, каким он, без сомнения, является, было бы абсолютно контринтуитивно приводить к себе звезду главного соперника — даже на три-четыре недели.
Мы действительно пытались усилить команду. Но некоторые игроки умом уже были в отпуске, другие — требовали слишком много денег. При этом мы осознаем, что у нас и так очень конкурентоспособная команда. После турнира мы войдем в традиционное трансферное окно с самыми амбициозными целями, чтобы попытаться усилиться еще больше«, — сказал генеральный директор “Аль-Хилаля” Эстеве Кальсада.