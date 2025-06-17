Гендиректор «Аль-Хилаля» об аренде Роналду на время КЧМ: «Было бы контринтуитивно приводить к себе звезду главного соперника — даже на 3−4 недели»

Мы действительно пытались усилить команду. Но некоторые игроки умом уже были в отпуске, другие — требовали слишком много денег. При этом мы осознаем, что у нас и так очень конкурентоспособная команда. После турнира мы войдем в традиционное трансферное окно с самыми амбициозными целями, чтобы попытаться усилиться еще больше«, — сказал генеральный директор “Аль-Хилаля” Эстеве Кальсада.