Леви об увольнении Постекоглу: «Правильное решение. Оно не мое, а коллективное. У меня с ним отличные отношения. Я сказал, что он будет частью истории “Тоттенхэма”

«У меня отличные отношения с Постекоглу. Я сказал ему, что он всегда будет частью нашей истории. Что ему и его семье всегда будут здесь рады. Это было коллективное решение, а не мое. Эмоционально было очень сложно, но мы считаем, что приняли правильное решение для клуба», — сказал президент «Тоттенхэма».