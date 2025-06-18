Неймар: «Я 15 лет играю на топ-уровне, приходится отказываться от многого. Люди думают, что вечеринки и карнавалы я посещаю каждый день, а не в выходные»

Люди думают, что вечеринки и карнавалы, которые я посещал, были каждый день, постоянно, а не когда я мог это делать — в свободное время, в выходной, в отпуске.
Нет ничего удивительного в том, что я уже 15 лет играю на высшем уровне, выступаю за большие клубы и сборную Бразилии. Это требует большой самоотверженности, приходится отказываться от многого — я точно знаю, о чем говорю.
Непросто добиться того, что мне удалось. Я очень горжусь этим", — сказал Неймар в интервью Flow Podcast.
Экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» в январе вернулся в родной «Сантос» из саудовского «Аль-Хиляля». 33-летний бразилец провел 12 игр за клуб, пропустив много матчей из-за травм.