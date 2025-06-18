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«В детстве сказал родителям, что хочу поменять фамилию на Роналду. Криштиану показывает, что труд важнее таланта, на его примере я учился, как нужно выкладываться». Рожков о португальце

— Криштиану Роналду — человек, который показывает, что труд важнее таланта. На его примере я учился, как нужно трудиться каждый день и выкладываться. Я начинал крайним нападающим и всегда брал седьмой номер.

Источник: Спортс"

— Криштиану Роналду — человек, который показывает, что труд важнее таланта. На его примере я учился, как нужно трудиться каждый день и выкладываться. Я начинал крайним нападающим и всегда брал седьмой номер. Очень хотел быть похожим на Роналду. Потому что он — топ-1.

— Насколько сильно ты его копировал?

— Когда был маленьким, подошел к родителям и сказал: «Папа, мама, я хочу поменять фамилию».

— На какую?

— На Роналду! Родители сразу: «Ты чего, совсем, что ли?» Сейчас смеемся, но тогда им, наверное, было не до смеха.

— Прическу делал, как у Роналду?

— Сначала была обычная прямая прическа. Никаких понтов. Только маленькая счастливая косичка сзади. У Роналду тоже была короткая стрижка — только набок. И я попросил папу сделать так же, он спокойно согласился. А потом в 12 лет у меня волосы начали кудрявиться. И прическа Роналду не пошла.

— Что именно восхищало в Роналду?

— В 6 лет родители сказали: «Илья, выбирай: или хоккей, или футбол». Я сразу сказал, что хочу в футбол, а потом уже начал интересоваться. Роналду всегда был на виду. Я смотрел, как он играет, что про него говорят, даже читал книги. Он был моим кумиром и каждый день мотивировал. Так замотивировал, что в детстве на Новый год я у родителей просил не игрушки, а координационную лестницу.

Криштиану рос в бедной семье, после смерти папы остался только с мамой. Но всегда чувствовал ответственность, что должен прокормить семью. Сделать все, чтобы семья выбралась из нищеты. И трудился ради родных. Меня это тогда поразило.

Некоторые люди в таких условиях просто плывут по течению. А Роналду хотел все изменить — и сделал это.

— У тебя на странице в ВК цитата Роналду: «Если кто-то будет говорить, что вы никогда этого не добьетесь, затыкайте уши и отвечайте “Болтай больше”, а потом идите в кровать и знайте, что однажды всего добьетесь. Так делал я».

— У меня вообще там много цитат Роналду. Эти мысли правда сидели в голове. Говорил себе: «Нельзя расслабляться, нельзя давать поблажку. Нужно работать, работать и работать», — сказал защитник «Рубина» в интервью Спортсу«».

«В детстве пришел к родителям: “Хочу поменять фамилию на Роналду”. Интервью новой звезды “Рубина”.