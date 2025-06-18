«В детстве сказал родителям, что хочу поменять фамилию на Роналду. Криштиану показывает, что труд важнее таланта, на его примере я учился, как нужно выкладываться». Рожков о португальце

— В 6 лет родители сказали: «Илья, выбирай: или хоккей, или футбол». Я сразу сказал, что хочу в футбол, а потом уже начал интересоваться. Роналду всегда был на виду. Я смотрел, как он играет, что про него говорят, даже читал книги. Он был моим кумиром и каждый день мотивировал. Так замотивировал, что в детстве на Новый год я у родителей просил не игрушки, а координационную лестницу.