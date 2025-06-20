Владислав Радимов: «Спартак» опаздывает на такт везде, в этом проблема. Тренер звонит Комличенко — а он уже в другой команде. В прошлом году опоздали и не взяли медали и кубок"

Они в прошлом году опоздали и не взяли медали и кубок. Я думаю, что в будущем сезоне опять чревато опоздать, при том что в ближайшем сезоне «Зенит» будет бороться за чемпионство априори. «Краснодар» — чемпион, постарается повторить. «Динамо» очень серьезно усилилось новым тренером. ЦСКА, который провел мощнейшую весну и дальше с новым тренером, если усилится, тоже будет. «Локомотив» тоже усиливается.
А «Спартак»… Я ничего не имею против Антона Заболотного, хороший и качественный футболист, но если это единственное усиление красно‑белых, то этого мало«, — сказал бывший хавбек “Зенита”.