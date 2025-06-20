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«Эспаньол» бесплатно подписал вратаря «Леганеса» Дмитровича. Контракт — на 3 года

Клуб из Барселоны объявил о трансфере Марко Дмитровича. 33-летний футболист перешел из «Леганеса» на правах свободного агента и подписал контракт на три года.

Источник: Спортс"

В минувшем сезоне Ла Лиги сербский голкипер провел 32 матча и пропустил 49 голов.

Ранее «Эспаньол» покинул Жоан Гарсия — он перешел в «Барселону» за 25 миллионов евро.

Изображение: https://www.rcdespanyol.com/ca/