«Эспаньол» бесплатно подписал вратаря «Леганеса» Дмитровича. Контракт — на 3 года

В минувшем сезоне Ла Лиги сербский голкипер провел 32 матча и пропустил 49 голов.
Ранее «Эспаньол» покинул Жоан Гарсия — он перешел в «Барселону» за 25 миллионов евро.
Изображение: https://www.rcdespanyol.com/ca/
Клуб из Барселоны объявил о трансфере Марко Дмитровича. 33-летний футболист перешел из «Леганеса» на правах свободного агента и подписал контракт на три года.
В минувшем сезоне Ла Лиги сербский голкипер провел 32 матча и пропустил 49 голов.
Ранее «Эспаньол» покинул Жоан Гарсия — он перешел в «Барселону» за 25 миллионов евро.
Изображение: https://www.rcdespanyol.com/ca/