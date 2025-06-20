Цимикас о Тренте в «Реале»: «Он перешел в лучшую команду мира после “Ливерпуля”. Это его выбор. Другим игрокам будет сложно добиться того, чего добился он»

Я от всего сердца желаю ему всего наилучшего, потому что мы были очень, очень близки. Нам было очень весело вместе, и тяжело прощаться с игроком, с которым мы были рядом каждый день в течение пяти лет. Я желаю ему всего наилучшего, никаких травм. Он отличный игрок, что тут еще говорить? «- сказал защитник “Ливерпуля”.