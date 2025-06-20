«Ливерпуль» отдал вратаря Яроша в 5-ю аренду — «Аяксу»

Англичане отдали чешского футболиста в аренду в пятый раз — ранее он переходил в «Сент-Патрикс», «Ноттс Каунти», «Стокпорт Каунти» и «Штурм».
В сезоне-2024/25 Ярош провел один матч за «Ливерпуль» в АПЛ и одну игру в Кубке лиги.
Фото: www.ajax.nl/
Нидерландский клуб объявил о подписании 23-летнего вратаря на правах аренды.
Англичане отдали чешского футболиста в аренду в пятый раз — ранее он переходил в «Сент-Патрикс», «Ноттс Каунти», «Стокпорт Каунти» и «Штурм».
В сезоне-2024/25 Ярош провел один матч за «Ливерпуль» в АПЛ и одну игру в Кубке лиги.
Фото: www.ajax.nl/