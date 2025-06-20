Денис Лебедев: «Я поклонник ЦСКА в хоккее и футболе — близко дружу с Федоровым, хорошо знаю Есмантовича. Работаю инструктором по физподготовке в хоккейном ЦСКА»

Когда «Витязь» играл в Чехове, болел за команду. А так, я являюсь поклонником ЦСКА в хоккее и футболе, близко дружу с Сергеем Викторовичем Федоровым, хорошо знаком с Игорем Вячеславовичем [Есмантовичем], недавно удалось лично пообщаться с ним. Вообще, дружная команда в ЦСКА.