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Маскерано о Месси после 2:1 с «Порту»: «Лео показывает, как нужно бороться, тянет “Интер Майами” вперед. Прежде всего он помогает нам своим заразительным настроем и духом победителя»

37-летний аргентинский форвард принес клубу из США победу в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Порту» (2:1), забив гол со штрафного.

Источник: Спортс"

"Это игрок, который показывает нам, как нужно бороться. Он по-прежнему голоден и хочет продолжать соревноваться.

Даже в последние минуты, уставший, с ушибом, он старался помогать команде любым способом, каким мог — в атаке и в защите — чтобы добиться результата. Он тянет команду вперед.

Мы знаем, что его присутствие дает нам преимущество. Но прежде всего он помогает нам своим заразительным настроем, своим духом победителя«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.

Месси забил победный идеальным штрафным! «Интер Майами» близок к плей-офф КЧМ.