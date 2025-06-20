Маскерано о Месси после 2:1 с «Порту»: «Лео показывает, как нужно бороться, тянет “Интер Майами” вперед. Прежде всего он помогает нам своим заразительным настроем и духом победителя»

"Это игрок, который показывает нам, как нужно бороться. Он по-прежнему голоден и хочет продолжать соревноваться.
Даже в последние минуты, уставший, с ушибом, он старался помогать команде любым способом, каким мог — в атаке и в защите — чтобы добиться результата. Он тянет команду вперед.
Мы знаем, что его присутствие дает нам преимущество. Но прежде всего он помогает нам своим заразительным настроем, своим духом победителя«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.
Месси забил победный идеальным штрафным! «Интер Майами» близок к плей-офф КЧМ.