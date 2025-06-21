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Зобнин рассказал, как пришла идея спеть гимн России в Турции

Зобнин: исполнение гимна России спортсменами на отдыхе в Турции стало традицией.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» рассказал о том, что исполнение гимна России входит в традицию во время совместного отдыха вместе с другими спортсменами.

Лыжница Юлия Емельянова 12 июня опубликовала у себя в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео, где российские спортсмены поют гимн России на отдыхе в Турции. В исполнении гимна также приняли участие чемпион России сезона-2016/17 футболист московского «Спартака» Роман Зобнин, трехкратный чемпион России по футболу Георгий Щенников, обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира по хоккею 2014 года Александр Бурмистров, двукратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион 2018 года Егор Яковлев, победительница теннисного «Ролан Гаррос» 2004 года Анастасия Мыскина, бронзовый призер олимпийских игр 2012 года по баскетболу Виталий Фридзон и другие.

«Чья идея спеть гимн? Это и в прошлом году было. Был День России, Легков проводил тренировку, потом мы слушали гимн. Это уже в традицию входит у нас. Идея была общая, все вместе решили», — сказал Зобнин журналистам.