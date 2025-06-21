Зобнин рассказал, как пришла идея спеть гимн России в Турции

Лыжница Юлия Емельянова 12 июня опубликовала у себя в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео, где российские спортсмены поют гимн России на отдыхе в Турции. В исполнении гимна также приняли участие чемпион России сезона-2016/17 футболист московского «Спартака» Роман Зобнин, трехкратный чемпион России по футболу Георгий Щенников, обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира по хоккею 2014 года Александр Бурмистров, двукратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион 2018 года Егор Яковлев, победительница теннисного «Ролан Гаррос» 2004 года Анастасия Мыскина, бронзовый призер олимпийских игр 2012 года по баскетболу Виталий Фридзон и другие.