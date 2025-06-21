Леау о лучших, с кем он играл: «Ибрагимович и Роналду. Не знаю, можно ли назвать меня звездой, важнее, что многие дети смотрят на меня как на пример»

— Ибрагимович и Криштиану Роналду.
Я всегда следил за «Миланом», еще до попадания в команду. Это один из главных клубов мира, носить эту футболку — мечта.
Не знаю, можно ли меня назвать звездным игроком. Мне 25 лет, сейчас расцвет моей карьеры. Знаю, что многие дети смотрят на меня как на пример для подражания, и для меня это важнее, чем называть себя звездой, — сказал вингер «Милана» в интервью L"Officiel.
Узнать больше по теме
ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.Читать дальше