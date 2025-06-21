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Леау о лучших, с кем он играл: «Ибрагимович и Роналду. Не знаю, можно ли назвать меня звездой, важнее, что многие дети смотрят на меня как на пример»

— Лучшие футболисты, с которыми вы играли?

Источник: Спортс"

— Ибрагимович и Криштиану Роналду.

Я всегда следил за «Миланом», еще до попадания в команду. Это один из главных клубов мира, носить эту футболку — мечта.

Не знаю, можно ли меня назвать звездным игроком. Мне 25 лет, сейчас расцвет моей карьеры. Знаю, что многие дети смотрят на меня как на пример для подражания, и для меня это важнее, чем называть себя звездой, — сказал вингер «Милана» в интервью L"Officiel.

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