Леау о лучших, с кем он играл: «Ибрагимович и Роналду. Не знаю, можно ли назвать меня звездой, важнее, что многие дети смотрят на меня как на пример»

Не знаю, можно ли меня назвать звездным игроком. Мне 25 лет, сейчас расцвет моей карьеры. Знаю, что многие дети смотрят на меня как на пример для подражания, и для меня это важнее, чем называть себя звездой, — сказал вингер «Милана» в интервью L"Officiel.