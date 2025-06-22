Тарханов о Челестини в ЦСКА: «С “Базелем” чемпионом стал, но Швейцария — все-таки не топ-чемпионат, в России сложнее»

Не думаю, что «от фонаря» пригласили его. Чемпионат покажет, на что способен этот тренер. Сейчас сложно говорить, потому что как тренера я его не знаю. Слышал, что он был хорошим игроком, и Мостовой Саша с ним пересекался как игрок. Он о Челестини хорошо отзывался, говорил, что Челестини был в команде лидером.