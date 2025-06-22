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Конте о решении остаться в «Наполи»: «Де Лаурентис понял ошибки. Контактов с “Юве” не было, всем, кто пытался выйти на меня, я отвечал, что буду говорить с нынешним клубом в&n

В мае публиковались сообщения о возможном возвращении 55-летнего специалиста в «Ювентус».

Источник: Спортс"

— Ни с кем контактов не было, потому что всем, кто пытался выйти на меня через посредников, я отвечал, что буду говорить с нынешним клубом в конце сезона, как это всегда делается. И только если бы встреча не удовлетворила обе стороны, я бы рассмотрел другие варианты.

Моя семья — точка опоры, но такие решения я принимаю сам. Моя жена и дочь счастливы в Неаполе, это факт. Но тренировать команду каждый день — моя работа, они тут ни при чем.

— Как прошли переговоры с Де Лаурентисом?

— На нашей встрече мы все прояснили, разговор имел ключевое значение. Он понял ошибки или, по крайней мере, ситуации, которые нужно улучшить.

У меня есть контракт, и этот разговор стал решающим. Все остальное — слухи, которые вредили, — сказал главный тренер «Наполи».

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