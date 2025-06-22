Конте о решении остаться в «Наполи»: «Де Лаурентис понял ошибки. Контактов с “Юве” не было, всем, кто пытался выйти на меня, я отвечал, что буду говорить с нынешним клубом в&n

— Ни с кем контактов не было, потому что всем, кто пытался выйти на меня через посредников, я отвечал, что буду говорить с нынешним клубом в конце сезона, как это всегда делается. И только если бы встреча не удовлетворила обе стороны, я бы рассмотрел другие варианты.